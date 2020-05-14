Официально: Сайнс стал новым пилотом Феррари

В Феррари на официальном уровне сообщили о заключении с Сайнсом-младшим двухлетнего контракта. Остальные подробности не разглашаются.

С 2021 года Сайнс за рулем болида Феррари будет выступать с прошлогодним дебютантом команды Шарлем Леклером.

.@Carlossainz55 to race for Scuderia Ferrari Mission Winnow in 2021 and 2022https://t.co/XA3xLP0a77 — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) May 14, 2020

"Я очень рад, что в 2021 году буду выступать в Феррари. У меня все еще впереди важный год с Маклареном, и я с нетерпением жду возможности выступить с ними в этом сезоне", - цитирует Сайнса официальный сайт Феррари.

Сайнс выступает в Формуле-1 с 2015 года, а на новый уровень испанский новичок Феррари вышел в прошлом сезоне. Карлос занял шестое место в личном зачете, а на Гран-при Бразилии впервые финишировал на подиуме.

В Феррари Карлос Сайнс с сезона-2021 заменит Себастьяна Феттеля. На этой неделе стало известно, что четырехкратный чемпион Формулы-1 покинет итальянскую конюшню по окончании сезона-2020.