Официально: Сайнс стал новым пилотом Феррари

В Феррари на официальном уровне сообщили о заключении с Сайнсом-младшим двухлетнего контракта. Остальные подробности не разглашаются.

С 2021 года Сайнс за рулем болида Феррари будет выступать с прошлогодним дебютантом команды Шарлем Леклером.

