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Алонсо близок к переходу в Рено
Легендарный испанец спустя три года может вернуться в Формулу-1.
Фернандо Алонсо в ближайшее время подпишет контракт с Рено, сообщает Auto Bild.
Во французской команде двукратный чемпион Формулы-1 заменит Даниэля Риккардо, который накануне договорился с Маклареном.
Издание Marca отмечает, что владельцы Формулы-1 ради возвращения Алонсо в гонки готовы взять на себя часть контракта испанца с Рено.
Алонсо с Рено в 2005-2006 годах дважды становился чемпионом мира, опережая Кими Райкконена и Михаэля Шумахера соответственно.
Ранее UA-Футбол сообщал, что в Феррари подтвердили контракт с испанцем Сайнсом.