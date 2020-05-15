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Алонсо близок к переходу в Рено

Автоспорт
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Легендарный испанец спустя три года может вернуться в Формулу-1.

Алонсо близок к переходу в Рено
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Фернандо Алонсо в ближайшее время подпишет контракт с Рено, сообщает Auto Bild.

Во французской команде двукратный чемпион Формулы-1 заменит Даниэля Риккардо, который накануне договорился с Маклареном.

Издание Marca отмечает, что владельцы Формулы-1 ради возвращения Алонсо в гонки готовы взять на себя часть контракта испанца с Рено.

Алонсо с Рено в 2005-2006 годах дважды становился чемпионом мира, опережая Кими Райкконена и Михаэля Шумахера соответственно.

Ранее UA-Футбол сообщал, что в Феррари подтвердили контракт с испанцем Сайнсом.

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В статье: формула-1 Фернандо Алонсо
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