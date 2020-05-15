Риккардо заработает £ 31 млн за два года в Макларене

14 мая команда "Макларен" объявила, что с 2021 года её цвета будет защищать австралийский пилот Даниэль Риккардо.

По информации источников, гонщик подписал с Уокингом контракт на два года, за которые он заработает £ 31 млн, сообщает Daily Mail.

Напомним, в "Макларене" Риккардо заменит Карлоса Сайнса, который с 2021 года будет выступать в "Феррари". 2020 год Даниэль проведёт в "Рено". Это будет его второй сезон во французской команде. По итогам 2019 года Риккардо набрал 54 очка и занял в общем зачёте девятое место.

В 2020 году Даниэль Риккардо будет одним из самых высокооплачиваемых пилотов чемпионата. В составе "Рено" он заработает € 18 млн. В 2020 году больше него заработают только Льюис Хэмилтон и Себастьян Феттель.