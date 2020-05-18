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Формула-1 представила лучшие гонки Феттеля за Феррари. ВИДЕО
Для Скудерии 4-кратный чемпион мира выиграл 14 Гран-при.
Себастьян Феттель покинет Феррари по окончании сезона-2021. Его место в команде займет испанец Карлос Сайнс.
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