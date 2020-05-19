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Монако в 2021 году примет три гонки

Автоспорт
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Сюда входит и этап Формулы-1

Монако в 2021 году примет три гонки
Новина українською

Гран-при Монако Формулы-1 должен состоятся в 2021 году с 20 по 23 мая. Такие даты определил Автомобильный клуб княжества, который отвечает за проведение этапа "Королевских гонок". Соответствующее сообщение было размещено на странице организации в "Твиттере".

Также в мае 2021 года на улицах княжества будут организованы ещё две гонки: с 23 по 25 апреля в 12-й раз состоится "исторический Гран-при Монако", в котором принимают участие ретроавтомобили, 8 мая пройдёт этап Формулы-Е.

Напомним, в 2020 году Гран-при Монако был запланирован на 21-24 мая, но был отменён из-за пандемии коронавируса. Руководство Liberty Media рассчитывает начать сезон 5 июля на "Ред Булл Ринге". Предполагается, что в Австрии пройдут сразу два стартовых этапа.

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