Бой Тайсона и Холифилда может пройти в Саудовской Аравии

В социальных сетях появилась возможная афиша боя между 53-летним Майком Тайсоном и 57-летним Эвандером Холифилдом. Ранее они объявили о возвращении в ринг. Встреча может пройти в Саудовской Аравии 11 июля.

Они встречались между собой дважды. В 1996 году Холифилд победил техническим нокаутом, а встреча в следующем году ознаменовалась скандалом.

Тайсон откусил Холифилду часть уха, бой приостановили. Эвандер не вышел на четвертый раунд, Тайсон пытался пробраться к Холифилду. Майк был дисквалифицирован, лишен боксерской лицензии и оштрафован на три миллиона долларов.