Хэмилтон признан лучшим пилотом в истории Макларен

Команда Формулы-1 "Макларен" подвела итоги голосования, в котором определялись лучшие два пилота в истории коллектива.

Таковыми были признаны трёхкратный чемпион мира, легендарный бразилец Айртон Сенна и шестикратный чемпион мира, нынешний гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон.

В полуфинальном голосовании Сенна обошёл четырёхкратного чемпиона Алена Проста, а Хэмилтон превзошёл двукратного чемпиона мира Мику Хаккинена.

The @AutomationAnywh #McLarenUltimateTeam bot has been busy crunching the numbers to reveal the ultimate McLaren driver line-up, statistically. With a different outcome to the fan vote so far. ????????



Find out how the bot reached its conclusion ➡️ https://t.co/ATBy6Rncko pic.twitter.com/aUDUjDmjQe