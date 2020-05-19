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Хэмилтон признан лучшим пилотом в истории Макларен

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(1 голосов)

Компанию Льюису составил Айртон Сенна

Хэмилтон признан лучшим пилотом в истории Макларен
Новина українською

Команда Формулы-1 "Макларен" подвела итоги голосования, в котором определялись лучшие два пилота в истории коллектива.

Таковыми были признаны трёхкратный чемпион мира, легендарный бразилец Айртон Сенна и шестикратный чемпион мира, нынешний гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон.

В полуфинальном голосовании Сенна обошёл четырёхкратного чемпиона Алена Проста, а Хэмилтон превзошёл двукратного чемпиона мира Мику Хаккинена.

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В статье: Льюис Хэмилтон
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