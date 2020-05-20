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Мерседес определился с напарником Хэмилтона. Это не Феттель

Автоспорт
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Выбор на перспективу.

Мерседес определился с напарником Хэмилтона. Это не Феттель
Новина українською

С 2021 года напарником Льюиса Хэмилтона в Мерседесе станет 22-летний британец Джордж Расселл, сообщает обозреватель итальянской версии портала Motorsport Франк Нуньес.

В Мерседесе отказались от приглашения четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля. Также главная гоночная команда современности не станет продлевать контракт с финном Валттери Боттасом.

Джордж Расселл дебютировал в Формуле-1 в прошлом сезоне. За рулем болида Уильямса британец не набрал ни одного очка и только дважды финишировал выше 12-го места.

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В статье: формула-1 Мерседес Джордж Расселл
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