Рено может прекратить свое существование

Министр финансов Франции Бруно ле Мар пессимистично настроен относительно перспектив компании "Рено". По его словам, всемирно известный бренд может не пережить экономический кризис, вызванный карантином и пандемией коронавируса, и прекратить существование.

"Рено" может исчезнуть с рынка", — приводит слова Ле Мара GPblog.

Ле Мар также подчеркнул, что компанию как минимум ждёт серьёзное урезание расходов и минимизация потерь. Шансы "Рено" на выживание повысятся в случае помощи от государства. Компания рассчитывает получить от правительства займ в размере € 5 млрд.

Напомним, 27 мая альянс "Рено", "Ниссан" и "Мицубиси" проведёт пресс-конференцию в Париже. На ней компании расскажут о стратегии выхода из кризиса на фоне последствий пандемии коронавируса.