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Рено может прекратить свое существование

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(1 голосов)

Компания, скорее всего, не переживет экономический кризис

Рено может прекратить свое существование
Новина українською

Министр финансов Франции Бруно ле Мар пессимистично настроен относительно перспектив компании "Рено". По его словам, всемирно известный бренд может не пережить экономический кризис, вызванный карантином и пандемией коронавируса, и прекратить существование.

"Рено" может исчезнуть с рынка", — приводит слова Ле Мара GPblog.

Ле Мар также подчеркнул, что компанию как минимум ждёт серьёзное урезание расходов и минимизация потерь. Шансы "Рено" на выживание повысятся в случае помощи от государства. Компания рассчитывает получить от правительства займ в размере € 5 млрд.

Напомним, 27 мая альянс "Рено", "Ниссан" и "Мицубиси" проведёт пресс-конференцию в Париже. На ней компании расскажут о стратегии выхода из кризиса на фоне последствий пандемии коронавируса.

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В статье: Renault
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