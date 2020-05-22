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Макларену потребуется 280 миллионов евро для продолжения работы

Автоспорт
(1 голосов)

У команды серьезный кризис

Макларену потребуется 280 миллионов евро для продолжения работы
Новина українською

Компания "Макларен" столкнулась с серьёзными финансовыми трудностями на фоне пандемии коронавируса и введённого карантина.

По данным RTLZ.nl, компании потребуется заём в размере € 280 млн, и лишь тогда она сможет продолжить функционирование на прежнем уровне. Из-за карантина и ради предотвращения риска распространения коронавируса в "Макларене" приняли решение приостановить производство спорткаров, и до сих пор неясно, возобновилась ли эта работа.

Ранее сообщалось, что "Макларен" для получения необходимой суммы заложит штаб-квартиру и коллекцию болидов, но с этим несогласны нынешние владельцы облигаций "Макларена", которые убеждены, что это имущество принадлежит им, так как во время подписания сделки с Роном Деннисом в 2017 году эти объекты также были заложены.

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В статье: Макларен
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