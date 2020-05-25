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Расселл на Уильямсе выиграл виртуальный Гран-при Монако

Автоспорт
(1 голосов)

Джордж Расселл был лучшим на знаменитой трассе в княжестве.

Расселл на Уильямсе выиграл виртуальный Гран-при Монако
Новина українською

В квалификации Расселл показал второй результат, но уже на первом круге Джордж обошел обладателя поула Пьетро Фиттипальди и начал постепенно увеличивать отрыв от преследователей.

Гонщик Уильямса ни разу не допустил борьбы за лидирующую позицию и оформил вторую победу подряд в виртуальном чемпионате по Формуле-1.

Звезда Феррари Шарль Леклер, несмотря на серию аварий и столкновений, занял в гонке третье место. Пилот Мерседеса Валттери Боттас в своей дебютной гонке в таком формате стал 11-м, а племянник Михаэля Шумахера Давид замкнул топ-10.

Отметим, что последним в виртуальной гонке в Монако финишировал певец Луис Фонси – автор знаменитого хита «Despacito».

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В статье: формула-1 Джордж Расселл
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