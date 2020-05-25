Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Расселл на Уильямсе выиграл виртуальный Гран-при Монако
Джордж Расселл был лучшим на знаменитой трассе в княжестве.
В квалификации Расселл показал второй результат, но уже на первом круге Джордж обошел обладателя поула Пьетро Фиттипальди и начал постепенно увеличивать отрыв от преследователей.
Гонщик Уильямса ни разу не допустил борьбы за лидирующую позицию и оформил вторую победу подряд в виртуальном чемпионате по Формуле-1.
Звезда Феррари Шарль Леклер, несмотря на серию аварий и столкновений, занял в гонке третье место. Пилот Мерседеса Валттери Боттас в своей дебютной гонке в таком формате стал 11-м, а племянник Михаэля Шумахера Давид замкнул топ-10.
Отметим, что последним в виртуальной гонке в Монако финишировал певец Луис Фонси – автор знаменитого хита «Despacito».
Winner stays on!@GeorgeRussell63 takes his second #VirtualGP win in a row ????#F1 #RaceAtHome pic.twitter.com/ZegTi7igzj— Formula 1 (@F1) May 24, 2020