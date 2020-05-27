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Комбинезон Ферстаппена продали за внушительную сумму

Автоспорт
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Его стоимость составила 30 тысяч долларов

Комбинезон Ферстаппена продали за внушительную сумму
Новина українською

Гоночный комбинезон пилота "Ред Булл" Макса Ферстаппена был продан за $ 30 тыс. на аукционе Британского детского фонда Starlight, сообщает GPBlog. Фонд собирает деньги на лечение тяжело больных детей за счёт вещей, проданных на аукционах.

Гоночный комбинезон, проданный на этом аукционе, использовался Ферстаппеном в сезоне-2019. Продажа формы Ферстаппен внесла огромный вклад в общую выручку аукциона, которая составила около 83 тысяч фунтов стерлингов.

Кроме того, на аукционе были проданы экскурсии по заводам команд "Мерседес" и "Уильямс", а также возможность побывать за рулём болида Формулы-1.

Напомним, сезон Формулы-1, отложенный из-за пандемии коронавируса, должен стартовать 5 июля гонкой в Австрии.

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В статье: Макс Ферстаппен
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