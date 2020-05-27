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Бюджет команд Формулы-1 сократился до 145 миллионов долларов

Автоспорт
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Сначала планировалось сократить бюджет до 175 миллионов

Бюджет команд Формулы-1 сократился до 145 миллионов долларов
Новина українською

Международная автомобильная федерация утвердила снижение бюджетов с сезона 2021 года Формулы-1, пишет официальный сайт серии. Кроме того, ФИА одобрила решение об ограничении возможного времени работы в аэродинамической трубе, которое будет зависеть от того, на какой позиции команда закончила предыдущий сезон в Кубке конструкторов.

Таким образом, с 2021 года ограничение бюджетов составит $ 145 млн вместо $ 175 млн, которые планировались изначально. Новый, уменьшенный лимит бюджетов стал ответом на кризис, вызванный пандемией коронавируса.

Что касается ограничений на работу в аэродинамической трубе, то в 2021 году чем ниже команда закончит сезон в Кубке конструкторов, тем больше времени они смогут использовать в аэродинамической трубе для доработки болида.

Кроме того, ФИА утвердила меры по ограничению прижимной силы на болидах 2021 года. Таким образом, командам придётся уменьшить размеры днища болида, чтобы уменьшить прижимную силу болидов.

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В статье: формула-1
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