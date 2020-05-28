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Формула-1 объявила об отмене Гран-при Нидерландов

Автоспорт
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Причина – коронавирус.

Формула-1 объявила об отмене Гран-при Нидерландов
Новина українською

В марте Формула-1 из-за пандемии COVID-19 перенесла возвращение гонки в Нидерландах на неопределенный срок, а теперь стало известно, что этап в Зандвоорте в сезоне 2020 года не состоится.

"Мы с Формулой-1 изучили возможность проведения гонки в этом году без зрителей, но мы хотели бы отметить возвращение Формулы-1 в Зандвоорт вместе с нашими болельщиками в Нидерландах. Мы просим всех быть терпеливыми. Мне пришлось ждать этого 35 лет, поэтому я могу подождать еще год", - говорит спортивный директор Гран-при Нидерландов Ян Ламмерс.

Сезон в Формуле-1 должен был начаться в середине марта. Главная гоночная серия мира не стартует ранее июля.

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В статье: формула-1 Гран-при Нидерландов
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