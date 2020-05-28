Формула-1 зарезервировала трассу в Сильверстоуне

Формула-1 зарезервировала два первых уик-энда августа для гонок в Сильверстоуне, сообщает Autosport. Таким образом, если правительство Великобритании позволит провести этапы, то они состоятся 2 и 9 августа.

Ожидается, что окончательная версия календаря европейских гонок Формулы-1 сезона-2020 будет опубликована 1 июня.

Ожидается, что за два месяца в Европе пройдёт восемь гонок — по два этапа в Австрии и Великобритании, а также гонки в Венгрии, Испании, Бельгии и Италии.

Предварительный календарь европейской части сезона-2020:

5 июля — Австрия

12 июля — Австрия

19 июля — Венгрия

2 августа — Великобритания

9 августа — Великобритания

16 августа — Испания

30 августа — Бельгия

6 сентября — Италия.