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Формула-1 зарезервировала трассу в Сильверстоуне

Автоспорт
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Гонки состоятся в первые два уик-энда августа

Формула-1 зарезервировала трассу в Сильверстоуне
Новина українською

Формула-1 зарезервировала два первых уик-энда августа для гонок в Сильверстоуне, сообщает Autosport. Таким образом, если правительство Великобритании позволит провести этапы, то они состоятся 2 и 9 августа.

Ожидается, что окончательная версия календаря европейских гонок Формулы-1 сезона-2020 будет опубликована 1 июня.

Ожидается, что за два месяца в Европе пройдёт восемь гонок — по два этапа в Австрии и Великобритании, а также гонки в Венгрии, Испании, Бельгии и Италии.

Предварительный календарь европейской части сезона-2020:

5 июля — Австрия
12 июля — Австрия
19 июля — Венгрия
2 августа — Великобритания
9 августа — Великобритания
16 августа — Испания
30 августа — Бельгия
6 сентября — Италия.

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