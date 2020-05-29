Автоспорт
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Как Шумахер впервые выиграл этап Формулы-1. ВИДЕО
В августе 1992 года будущий семикратный чемпион мира первым пересек финишную черту на Гран-при Бельгии.
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