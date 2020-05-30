  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Motosports: Календарь европейских Гран-при будет опубликован в ближайшие дни
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Motosports: Календарь европейских Гран-при будет опубликован в ближайшие дни

Автоспорт
(1 голосов)

Хорошие новости

Motosports: Календарь европейских Гран-при будет опубликован в ближайшие дни
UA-Футбол
Новина українською

Авторитетное издание Motosports сообщает, что в ближайшие дни будут объявлены даты проведения европейских этапов Формулы-1.

В планах организаторов соревнований провести от 15 до 18 этапов в этом сезоне. Отметим, что во Франции, Монако, Австралии и Нидерландах соревнования не состоятся.

По плану первый этап Гран-при должен пройти с 5 по 12 июля в Австрии.

Напомним, что ранее Дана Уайт рассказал, сколько потерял UFC от карантинных ограничений.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: формула-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...