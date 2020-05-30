Motosports: Календарь европейских Гран-при будет опубликован в ближайшие дни

Авторитетное издание Motosports сообщает, что в ближайшие дни будут объявлены даты проведения европейских этапов Формулы-1.

В планах организаторов соревнований провести от 15 до 18 этапов в этом сезоне. Отметим, что во Франции, Монако, Австралии и Нидерландах соревнования не состоятся.

По плану первый этап Гран-при должен пройти с 5 по 12 июля в Австрии.

Напомним, что ранее Дана Уайт рассказал, сколько потерял UFC от карантинных ограничений.