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Motosports: Календарь европейских Гран-при будет опубликован в ближайшие дни
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Авторитетное издание Motosports сообщает, что в ближайшие дни будут объявлены даты проведения европейских этапов Формулы-1.
В планах организаторов соревнований провести от 15 до 18 этапов в этом сезоне. Отметим, что во Франции, Монако, Австралии и Нидерландах соревнования не состоятся.
По плану первый этап Гран-при должен пройти с 5 по 12 июля в Австрии.
Напомним, что ранее Дана Уайт рассказал, сколько потерял UFC от карантинных ограничений.
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