Формула-1: Квалификационные гонки могут быть заменены одиночным заездом с перевернутой последовательностью

Авторитетное издание Motosports сообщает, что руководство Формулы-1 предложило новый вид программы для определения участников главного заезда на Гран-при.

Так, вместо традиционных квалификационных стартов командам будет предложена одна гонка с временным промежутком в 40 минут, старт которой будет происходить с перевернутой последовательностью. Гонщикам с самым низким рейтингом будут предложены лучшие стартовые позиции, в то время как лидерам - худшие.

FIA (Международная федерация автоспорта) уже поддержала эту идею, но для конечного ее утверждения требуется согласие всех 10 команд-участниц Формулы-1.

Напомним, что ранее сообщалось, что сроки проведения европейских Гран-при будут объявлены в ближайшее время.