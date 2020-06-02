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Гран-при Италии остается с Формулой-1 еще на 5 лет

Автоспорт
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Организаторы этапа в Монце продлили контракт с Формулой-1.

Гран-при Италии остается с Формулой-1 еще на 5 лет
Новина українською

По информации портала Autosport.com, промоутеры Гран-при Италии согласовали с Формулой-1 продление контракта как минимум до 2025 года. Предыдущее соглашение было рассчитано до сезона 2024 года.

Ожидается, что в ближайшее время Формула-1 на официальном уровне подтвердит заключение нового контракта с итальянскими партнерами.

Гран-при Италии входит в календарь Формулы-1 с 1950 года. Действующим победителем гонки является пилот Феррари Шарль Леклер.

В 2020 году Гран-при Италии на автодроме Монца пройдет 6 сентября при пустых трибунах.

Ранее UA-Футбол сообщал, что новый сезон в Формуле-1 начнется 5 июля в Австрии.

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В статье: формула-1 Гран-при Италии
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