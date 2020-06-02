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Формула-1 представила европейскую часть календаря сезона-2020 из 8 Гран-при

Автоспорт
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Гран-при Германии не будет

Формула-1 представила европейскую часть календаря сезона-2020 из 8 Гран-при
Новина українською

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала официальное расписание первых восьми этапов сезона-2020. Все они пройдут в Европе.

Чемпионат мира стартует в начале июля на "Ред Булл Ринге". На трассе в Шпильберге пройдут сразу два этапа — Гран-при Австрии и Гран-при Штирии. После этого в календаре запланирован Гран-при Венгрии. Затем – два этапа на "Сильверстоуне" (Гран-при Великобритании и Гран-при 70-летия — в честь юбилея с момента создания Формулы-1) и по одному в Испании, Бельгии и Италии. В эти же даты на этих трассах пройдут этапы Формулы-2 и Формулы-3.

Гран-при Германии в итоге не запланирован, как и вторая гонка в Венгрии — эти этапы могли состояться в случае отмены двух Гран-при в Великобритании.

Все восемь гонок пройдут без зрителей при соблюдении строгих санитарно-эпидемиологических правил, чтобы не допустить распространения коронавируса.

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В статье: формула-1
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