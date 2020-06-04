Мерседес проведёт тесты на болиде 2018 года

Команда "Мерседес" проведёт двухдневные тесты 9 и 10 июня на трассе в Сильверстоуне. Об этом пишет пресс-служба команды.

Льюис Хэмилтон отработает на трассе во вторник, 9 июня, второй день тестов проведёт Валттери Боттас. Тесты пройдут на болиде 2018 года. Главной задачей тестов станет отработка командных взаимодействий после долгого перерыва.

"Мы вернёмся на следующей неделе на Сильверстоун! Валттери (вторник) и Льюис (среда) выйдут на трассу за рулём „Мерседеса“ W09 2018 года в рамках двухдневных тестов, поскольку команда будет отрабатывать протоколы перед возвращением к гонкам в Австрии в следующем месяце", — гласит сообщение пресс-службы "Мерседеса".