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Организаторы Гран-при Венгрии продлили контракт с Формулой-1

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Соревнования будут проходить ещё 7 лет

Организаторы Гран-при Венгрии продлили контракт с Формулой-1
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Организаторы Гран-при Венгрии объявили о продлении контракта с Формулой-1. Новый договор действует до 2027 года включительно.

Формула-1 проводит гонки в Венгрии с 1986 года.

Гран-при Венгрии станет одним из восьми этапов, которые начнут сезон-2020. Этап на автодроме Хунгароринг должен пройти 17-19 июля.

На днях Ф-1 объявила о новом контракте с автодромом в Монце.

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В статье: формула-1
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Источник:
motorsport
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