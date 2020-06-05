Организаторы Гран-при Венгрии продлили контракт с Формулой-1

Организаторы Гран-при Венгрии объявили о продлении контракта с Формулой-1. Новый договор действует до 2027 года включительно.

Формула-1 проводит гонки в Венгрии с 1986 года.

Гран-при Венгрии станет одним из восьми этапов, которые начнут сезон-2020. Этап на автодроме Хунгароринг должен пройти 17-19 июля.

На днях Ф-1 объявила о новом контракте с автодромом в Монце.