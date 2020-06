Расселл выиграл виртуальный Гран-при Баку

Третью победу подряд Джордж Расселл оформил по классическому сценарию – старт с поула и лидерство на протяжении всей гонки.

Главным неудачником виртуального заезда в Азербайджане стал Шарль Леклер – монегаск в квалификации занял лишь 10-е место, а в гонке попал в несколько аварий и финишировал 14-м, пропустив вперед и вратаря Реала Тибо Куртуа.

В общем зачете виртуального чемпионата Расселл воспользовался провалом Леклера и оторвался от пилота Феррари на 22 очка.

