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В Мерседесе показали, как работают механики в условиях пандемии

Автоспорт
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9 числа механики вернулись к тренировкам

В Мерседесе показали, как работают механики в условиях пандемии
Новина українською

"Мерседес" 9 июня приступил к закрытым двухдневным тестам на трассе в Сильверстоуне. Они проходят на болиде 2018 года. Главная задача, которая стоит перед коллективом, — это отработка командных взаимодействий после долгого перерыва, а также подготовка механиков к новым условиям, с которыми им придётся столкнуться на первых этапах сезона из-за пандемии коронавируса.

Валттери Боттас отработает на трассе сегодня, 9 июня, второй день тестов проведёт Льюис Хэмилтон.

Первая гонка сезона пройдёт в Австрии 5 июля. Вместе с Формулой-1 на "Ред Булл Ринге" состоятся этапы серий Формулы-3 и Формулы-2, а также Суперкубок Porsche.

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В статье: Мерседес
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