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Леклер пожертвует Феррари 25% зарплаты

Автоспорт
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Феттель отказался от этого

Леклер пожертвует Феррари 25% зарплаты
Новина українською

В связи с мировым кризисом, вызванным пандемией коронавируса, руководство "Феррари" приняло решение пожертвовать компании 25% своей зарплаты, сократив свой оклад, сообщает GPBlog. То же самое решил сделать и пилот команды Шарль Леклер, в отличие от его напарника Себастьяна Феттеля.

По информации источника, пилотов никто не обязывал делать это, однако Леклер добровольно принял решение сократить свою зарплату с 12 до 10 млн евро.

Что касается Феттеля, он принял решение не отказываться от части зарплаты и пожертвовать эти деньги на благотворительность, причём сделать это самостоятельно. Феттель в данной ситуации придерживается той же позиции, что и соотечественник Тони Кроос, сказавший: "Дайте нам полную зарплату, а мы решим, куда пожертвовать её. Есть люди, которые нуждаются в деньгах гораздо больше, чем клубы".

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В статье: Шарль Леклер
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