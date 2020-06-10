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Рено отказался предоставить Макларену мотор для проведения тестов

Автоспорт
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Со следующего сезона Макларен переходит на моторы Мерседеса

Рено отказался предоставить Макларену мотор для проведения тестов
Новина українською

Команда Формулы-1 "Макларен" не может провести предсезонные тесты по примеру "Мерседеса" и "Феррари" из-за моториста, сообщает Motorsport Week.

По информации источника, в "Рено" отказались предоставить команде дополнительную силовую установку из-за того, что в следующем сезоне "Макларен" перейдёт на моторы "Мерседес".

"К сожалению, из-за частых замен двигателя в последние годы у нас нет в распоряжении подходящего шасси. Но Ландо Норрис уже занимался в последнее время картингом, провёл тесты болида Формулы-3. Надеемся, что сможем устроить что-то подобное и для Карлоса Сайнса. Ну и, разумеется, ребята хорошо поработают на симуляторе", — подчеркнул в интервью SkySports руководитель "Макларена" Андреас Зайдль.

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В статье: Рено
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