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На Гран-при Великобритании вместо зрителей установят их портреты

Автоспорт
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Организаторы хотят частично быть с болельщиками

На Гран-при Великобритании вместо зрителей установят их портреты
Новина українською

Организаторы Гран-при Великобритании пытаются решить вопрос с отсутствием болельщиков на трибунах. В этом году в Сильверстоуне планируют провести сразу два этапа, и во время их проведения вместо реальных фанатов на зрительских местах автодрома планируют установить их портреты.

"Мы ищем подходящее решение. Недостатка в интересных идеях нет. Одна из них – перенять отличный вариант с портретами реальных болельщиков из Бундеслиги. Они здорово все реализовали! Это дает ощущение, что болельщики с нами – и они имеют возможность нас поддержать.

Мы работаем в индустрии развлечений и хотим чтобы зрители участвовали в наших мероприятиях, даже если им не разрешают приходить на автодром. К счастью, мы живем в эпоху цифровых технологий. Мы придумаем интересные решения для нашего сайта и социальных сетей.

Мы очень рады, что сезон Формулы 1 вскоре стартует. Надеюсь, болельщики увидят по-настоящему интересные гонки".

На данный момент в "Сильверстоуне" тестовые заезды проводит команда Mercedes.

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В статье: Гран-при Великобритании
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Источник:
XSport.ua
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