На Гран-при Великобритании вместо зрителей установят их портреты

Организаторы Гран-при Великобритании пытаются решить вопрос с отсутствием болельщиков на трибунах. В этом году в Сильверстоуне планируют провести сразу два этапа, и во время их проведения вместо реальных фанатов на зрительских местах автодрома планируют установить их портреты.

"Мы ищем подходящее решение. Недостатка в интересных идеях нет. Одна из них – перенять отличный вариант с портретами реальных болельщиков из Бундеслиги. Они здорово все реализовали! Это дает ощущение, что болельщики с нами – и они имеют возможность нас поддержать.

Мы работаем в индустрии развлечений и хотим чтобы зрители участвовали в наших мероприятиях, даже если им не разрешают приходить на автодром. К счастью, мы живем в эпоху цифровых технологий. Мы придумаем интересные решения для нашего сайта и социальных сетей.

Мы очень рады, что сезон Формулы 1 вскоре стартует. Надеюсь, болельщики увидят по-настоящему интересные гонки".

На данный момент в "Сильверстоуне" тестовые заезды проводит команда Mercedes.