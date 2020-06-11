В MotoGP представили календарь на сезон-2020

Пресс-служба MotoGP опубликовала актуальную версию календаря на сезон 2020 года. Он стартует 19 июля сдвоенным этапом на автодроме в Хересе. Всего подтверждены 13 Гран-при.

Организаторы чемпионата уточнили, что проведение Гран-при Аргентины, США, Таиланда и Малайзии должно быть подтверждено до 31 июля.

Календарь MotoGP на сезон-2020:

1. Гран-при Испании (Херес) – 19 июля

2. Гран-при Андалусии (Херес) – 26 июля

3. Гран-при Чехии (Брно) – 9 августа

4. Гран-при Австрии (Шпильберг) – 16 августа

5. Гран-при Штирии (Шпильберг) – 23 августа

6. Гран-при Сан-Марино (Мизано) – 13 сентября

7. Гран-при Эмилии-Романьи (Мизано) – 20 сентября

8. Гран-при Каталонии (Барселона) – 27 сентября

9. Гран-при Франции (Ле-Ман) – 11 октября

10. Гран-при Арагона (Альканьис) – 18 октября

11. Гран-при Теруэля (Альканьис) – 25 октября

12. Гран-при Европы (Валенсия) – 8 ноября

13. Гран-при Валенсии (Валенсия) – 15 ноября