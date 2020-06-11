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В MotoGP представили календарь на сезон-2020

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Семь гонок состоится в Испании

В MotoGP представили календарь на сезон-2020
Новина українською

Пресс-служба MotoGP опубликовала актуальную версию календаря на сезон 2020 года. Он стартует 19 июля сдвоенным этапом на автодроме в Хересе. Всего подтверждены 13 Гран-при.

Организаторы чемпионата уточнили, что проведение Гран-при Аргентины, США, Таиланда и Малайзии должно быть подтверждено до 31 июля.

Календарь MotoGP на сезон-2020:

1. Гран-при Испании (Херес) – 19 июля
2. Гран-при Андалусии (Херес) – 26 июля
3. Гран-при Чехии (Брно) – 9 августа
4. Гран-при Австрии (Шпильберг) – 16 августа
5. Гран-при Штирии (Шпильберг) – 23 августа
6. Гран-при Сан-Марино (Мизано) – 13 сентября
7. Гран-при Эмилии-Романьи (Мизано) – 20 сентября
8. Гран-при Каталонии (Барселона) – 27 сентября
9. Гран-при Франции (Ле-Ман) – 11 октября
10. Гран-при Арагона (Альканьис) – 18 октября
11. Гран-при Теруэля (Альканьис) – 25 октября
12. Гран-при Европы (Валенсия) – 8 ноября
13. Гран-при Валенсии (Валенсия) – 15 ноября

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В статье: moto-gp
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