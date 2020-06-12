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Формула-1 объявила об отмене трех Гран-при

Автоспорт
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Формула-1 объявила об отмене трех Гран-при
Новина українською

Главная гоночная серия мира на официальном уровне подтвердила, что этапы в Азербайджане, Сингапуре и Японии в 2020 году не состоятся.

"Это решение было принято из-за различных проблем, с которыми наши промоутеры сталкиваются в этих странах. В Сингапуре и Азербайджане требовались длительные сроки строительства уличных трасс, а в Японии действуют ограничения на поездки", - говорится в заявлении Формулы-1.

Сезон 2020 года в Формуле-1 начнется 5 июля на Гран-при Австрии. На первом этапе чемпионата также пройдут гонки в Великобритании, Бельгии, Испании, Италии и Венгрии.

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В статье: формула-1 коронавирус
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