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Германия может принять два этапа Формулы-1

Автоспорт
(1 голосов)

Чемпионат мира стартует в начале июля

Германия может принять два этапа Формулы-1
Новина українською

Руководство Формулы-1 будет стараться провести больше гонок в Европе, а отменённые Гран-при в Азербайджане, Сингапуре и Японии могут заменить сдвоенным этапом на "Хоккенхаймринге" и уик-эндом на трассе в "Муджелло", утверждает BBC.

Этапы в Германии, скорее всего, пройдут в сентябре. Также в этом месяце может состояться Гран-при Канады. Руководство Ф-1 сейчас прорабатывает этот вопрос. Готовность принять этап уже подтвердили на трассе в "Муджелло".

Чемпионат мира стартует в начале июля на "Ред Булл Ринге". На трассе в Шпильберге пройдут сразу два этапа — Гран-при Австрии и Гран-при Штирии. После этого в календаре запланирован Гран-при Венгрии. Затем – два этапа на "Сильверстоуне" (Гран-при Великобритании и Гран-при 70-летия — в честь юбилея с момента создания Формулы-1) и по одному в Испании, Бельгии и Италии.

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В статье: формула-1
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