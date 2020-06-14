Гран-при Германии в 2020 году скорее всего не состоится

Руководство автодрома Хоккенхаймринг сообщило, что не готово принять Гран-при Германии в этом году. Об этом сообщает GP Blog.

Ранее же отмечалось, что руководство Формулы-1 планировало организовать соревнования в Германии в этом году. Однако держатели автодрома отрицают такой план в сегодняшней ситуации с коронавирусом.

"У нас нет возможности держать автодром открытым в режиме ожидания до момента, когда Гран-при, в теории, должно произойти" - заявил один из директоров.

Напомним, что ранее был опубликован календарь Кубка мира по биатлону сезона 2020/2021.