ФИА запретит командам Формулы-1 доработку оборудования для пит-стопов

Международная федерация автоспорта приняла решение запретить командам доработку оборудования для пит-стопов, сообщает официальный сайт чемпионата. До 22 июля все команды обязаны предоставить ФИА спецификацию своего оборудования для пит-стопов. После 22 июля командам разрешат проводить доработку оборудования, но при условии обязательного уведомления федерации.

После 30 сентября командам будет разрешено вносить только минимальные коррективы: например, модификации высоты домкратов.

При этом от идеи введения стандартного оборудования для пит-стопов отказались в связи с тем, что это привело бы к дополнительным расходам — командам пришлось бы его закупать. По этой причине решили просто остановить доработку оборудования.