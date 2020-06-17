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ФИА запретит командам Формулы-1 доработку оборудования для пит-стопов

Автоспорт
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До 22 июля все команды обязаны предоставить ФИА спецификацию своего оборудования

ФИА запретит командам Формулы-1 доработку оборудования для пит-стопов
Новина українською

Международная федерация автоспорта приняла решение запретить командам доработку оборудования для пит-стопов, сообщает официальный сайт чемпионата. До 22 июля все команды обязаны предоставить ФИА спецификацию своего оборудования для пит-стопов. После 22 июля командам разрешат проводить доработку оборудования, но при условии обязательного уведомления федерации.

После 30 сентября командам будет разрешено вносить только минимальные коррективы: например, модификации высоты домкратов.

При этом от идеи введения стандартного оборудования для пит-стопов отказались в связи с тем, что это привело бы к дополнительным расходам — командам пришлось бы его закупать. По этой причине решили просто остановить доработку оборудования.

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В статье: формула-1 ФИА
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