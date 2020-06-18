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Команды Формулы-1 недовольны, что Альфа Таури и Рейсинг Пойнт дадут изменить болиды в 2021-м

Автоспорт
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По регламенту коллективы должны будут заморозить развитие большей части деталей

Команды Формулы-1 недовольны, что Альфа Таури и Рейсинг Пойнт дадут изменить болиды в 2021-м
Новина українською

Команды Формулы-1 высказали недовольство тем, что командам "Рейсинг Пойнт" и "Альфа Таури" разрешат изменить спецификации болидов с учётом омологированных деталей "Мерседеса" и "Ред Булл" на 2020 год, сообщает итальянская версия Motorsport.

Напомним, коллективы по регламенту должны будут заморозить развитие большой части деталей. В список компонентов, которые подвергнутся заморозке, входят монокок, некоторые аэродинамические элементы, коробка передач, подвеска и тормоза.

Несмотря на то что командам будет выделено всего два жетона на развитие компонентов в следующем сезоне, команды "Рейсинг Пойнт" и "Альфа Таури" получат возможность использовать детали "Мерседеса" и "Ред Булл" образца 2020 года. По информации источника, две команды уже обратились в ФИА с вопросами, однако пока всё идёт к тому, что Федерация не будет вмешиваться в эту ситуацию.

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