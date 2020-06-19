15 лет назад в США прошел самый странный Гран-при в истории Формулы-1. ВИДЕО

19 июня 2005 года в Индианаполисе прошел уникальный этап в истории Формулы-1. Все дело в том, что на старт Гран-при США вышли всего 6 болидов, а остальные 14 гонщиков отказались от выступления в гонке.

К одному из крупнейших скандалов в истории Формулы-1 привела тяжелая авария Ральфа Шумахера, на болиде которого взорвалась задняя покрышка Michelin. В итоге все команды, которые сотрудничали с Michelin, по соображениям безопасности не выпустили свои болиды на трассу, а в гонке стартовали только три клиента компании Bridgestone – Феррари, Минарди и Джордан.

Разумеется, гонка прошла при доминировании Скудерии. Михаэль Шумахер и Рубенс Баррикелло на круг опередили двух гонщиков Джордана.