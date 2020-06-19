  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. 15 лет назад в США прошел самый странный Гран-при в истории Формулы-1. ВИДЕО
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

15 лет назад в США прошел самый странный Гран-при в истории Формулы-1. ВИДЕО

Автоспорт
(1 голосов)

А победил Михаэль Шумахер.

15 лет назад в США прошел самый странный Гран-при в истории Формулы-1. ВИДЕО
Новина українською

19 июня 2005 года в Индианаполисе прошел уникальный этап в истории Формулы-1. Все дело в том, что на старт Гран-при США вышли всего 6 болидов, а остальные 14 гонщиков отказались от выступления в гонке.

К одному из крупнейших скандалов в истории Формулы-1 привела тяжелая авария Ральфа Шумахера, на болиде которого взорвалась задняя покрышка Michelin. В итоге все команды, которые сотрудничали с Michelin, по соображениям безопасности не выпустили свои болиды на трассу, а в гонке стартовали только три клиента компании Bridgestone – Феррари, Минарди и Джордан.

Разумеется, гонка прошла при доминировании Скудерии. Михаэль Шумахер и Рубенс Баррикелло на круг опередили двух гонщиков Джордана.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: формула-1 Феррари Михаэль Шумахер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...