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Мерседес представит несколько новинок на первом Гран-при сезона

Автоспорт
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Далее работа будет продолжена

Мерседес представит несколько новинок на первом Гран-при сезона
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Технический директор "Мерседеса" Джеймс Эллисон рассказал, что команда планирует привезти на Гран-при Австрии ряд новинок, которые не использовались на предсезонных тестах.

"Мы ещё не участвовали ни в одной гонке, но на самом деле прошло довольно много времени с тех пор, как мы выпустили эту машину. Весь январь, февраль и март мы работали в аэродинамической трубе и в конструкторских отделах, чтобы попытаться сделать её быстрее. У нас было много идей. Многие из них находились в разработке перед тем, как наша фабрика была закрыта на период пандемии. Теперь наша задача состоит в том, чтобы перенести их с бумаги на настоящий болид.

Мы надеемся получить часть обновлений перед первой гонкой в Австрии. В последствии работа будет продолжена. Мы внедрим в ходе сезона столько новинок, сколько успеем", — приводит слова Эллисона издание The Race.

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В статье: Мерседес
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