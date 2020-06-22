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Гонка 24 часа Спа будет длиться 25 часов

Автоспорт
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Об этом сообщили организаторы соревнований

Гонка 24 часа Спа будет длиться 25 часов
Новина українською

Гонка "24 часа Спа" будет длиться 25 часов, сообщает пресс-служба соревнований. Это связано с тем, что в дни проведения соревнований в Европе будут переведены часы на один час назад. Таким образом, заезд стартует в 15:30 по местному времени 24 сентября и закончится в то же время 25 сентября, однако гонка будет длиться 25 часов впервые за всю историю гонки.

При этом название гонки останется неизменным.

"24 часа Спа" является этапом чемпионатов GT World Challenge Europe Endurance Cup и Intercontinental GT Challenge. Кроме того перед гонкой пройдут соревнования серий поддержки — GT4 European Series, Lamborghini Super Trofeo и других.

Примечательно, что в прошлом году суточный марафон в Спа длился всего 18 часов — гонка была прервана красным флагом.

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В статье: формула-1 24 часа Спа
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