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Макларен обратился с просьбой о кредите в национальном банке Бахрейна

Автоспорт
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Команда испытывает финансовые трудности

Макларен обратился с просьбой о кредите в национальном банке Бахрейна
Новина українською

Юристы "Макларена" ведут переговоры с национальным банком Бахрейна о возможности получения кредита в размере более € 165 млн, сообщает Sky.

Ранее сообщалось, что команде необходимо погасить долги перед поставщиками до 17 июля. Ранее юристы обратились в суд с просьбой о реструктуризации долга, чтобы получить возможность повторно заложить свою фабрику и коллекцию исторических машин.

Сообщается, что основная часть долгов перед поставщиками у "Макларена" скопилась в автомобильном подразделении. Компания уволила более четверти сотрудников компании McLaren Automotive.

Ранее стало известно, что "Макларен" может продать тридцать процентов команды для того, чтобы привлечь дополнительное финансирование.

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В статье: Макларен
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