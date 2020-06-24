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Макларен обратился с просьбой о кредите в национальном банке Бахрейна
Команда испытывает финансовые трудности
Юристы "Макларена" ведут переговоры с национальным банком Бахрейна о возможности получения кредита в размере более € 165 млн, сообщает Sky.
Ранее сообщалось, что команде необходимо погасить долги перед поставщиками до 17 июля. Ранее юристы обратились в суд с просьбой о реструктуризации долга, чтобы получить возможность повторно заложить свою фабрику и коллекцию исторических машин.
Сообщается, что основная часть долгов перед поставщиками у "Макларена" скопилась в автомобильном подразделении. Компания уволила более четверти сотрудников компании McLaren Automotive.
Ранее стало известно, что "Макларен" может продать тридцать процентов команды для того, чтобы привлечь дополнительное финансирование.