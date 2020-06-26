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Рено представит сразу три новинки на Гран-при Австрии

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Но как сказал руководитель Рено, команда надеется на постепенное улучшение

Рено представит сразу три новинки на Гран-при Австрии
Новина українською

Руководитель "Рено" Сириль Абитебуль рассказал, что команда из Энстоуна готовит к Гран-при Австрии большие обновления болида. "Рено" привезёт на "Ред Булл Ринг" все новинки, которые готовились внедрять поэтапно на гонках во Вьетнаме, Нидерландах и Испании.

Вместе с тем он призвал болельщиков не обольщаться и не ждать серьёзного прорыва.

"Обновления готовятся. Нам потребовалось приложить серьёзные усилия, чтобы собрать воедино все новинки, которые мы должны были внедрять во Вьетнаме, Нидерландах и Испании. Да, эти этапы не состоялись, но подготовленные новинки мы привезём в Австрию.

Сразу же хочу призвать не обольщаться. Не нужно больших ожиданий, потому что мы знаем, что в прошлом году у нас был действительно плохой болид. Так что мы просто надеемся на постепенное улучшение. Мы по-прежнему не знаем, насколько конкурентоспособными были на зимних тестах. Мне сложно об этом говорить", — приводит слова Абитебуля Crash.

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В статье: Рено
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