Феттель представил новый шлем

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель представил новый дизайн шлема, в котором будет выступать в 2020 году.

"Мало что могу сказать о новом шлеме. Он очень простой, на нём есть немецкий флаг, что понятно, я же немец. Если говорить о дизайне, очень нравится белый цвет, дизайн вышел простым и аккуратным, мне он кажется нестареющим", — сказал Себастьян Феттель.

???? The tale behind the icon ????



A simple yet effective design for #Seb5, what do you think #Tifosi?



Presented by @MissionWinnow#essereFerrari ???? pic.twitter.com/slhudOW20l — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) June 29, 2020

Чемпионат мира стартует в начале июля на "Ред Булл Ринге". На трассе в Шпильберге пройдут сразу два этапа — Гран-при Австрии и Гран-при Штирии. После этого в календаре запланирован Гран-при Венгрии. Затем – два этапа на "Сильверстоуне" (Гран-при Великобритании и Гран-при 70-летия — в честь юбилея с момента создания Формулы-1) и по одному — в Испании, Бельгии и Италии.