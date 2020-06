Феттель представил новый шлем

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель представил новый дизайн шлема, в котором будет выступать в 2020 году.

"Мало что могу сказать о новом шлеме. Он очень простой, на нём есть немецкий флаг, что понятно, я же немец. Если говорить о дизайне, очень нравится белый цвет, дизайн вышел простым и аккуратным, мне он кажется нестареющим", — сказал Себастьян Феттель.

