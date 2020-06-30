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Феттель и Алонсо могут перейти в Aston Martin

Автоспорт
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Новые слухи о судьбе двух экс-чемпионов мира.

Феттель и Алонсо могут перейти в Aston Martin
Новина українською

Как известно, Себастьян Феттель после сезона 2020 года покинет Феррари и станет безработным. Что касается Фернандо Алонсо, то испанец в 38 лет готов вернуться в Формулу-1.

Итальянское издание La Gazzetta dello Sport утверждает, что Феттель и Алонсо претендуют на место за рулем болида в заводской команде Aston Martin (Рейсинг Пойнт).

Помимо этого варианта продолжения карьеры Феттеля связывают с появлением в Мерседесе или Рено.

Основным вариантом для Алонсо считается Рено, однако двукратный чемпион мира не хочет возвращаться во французскую команду.

Отметим, что действующими гонщиками в Рейсинг Пойнт являются Серхио Перес и Лэнс Стролл. Менять свой состав команда в 2021 году не планирует.

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В статье: формула-1 Фернандо Алонсо Себастьян Феттель
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