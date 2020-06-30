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В Макларене показали машину Алонсо для гонки Инди-500

Автоспорт
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В 2020 году Алонсо не выступает на постоянной основе ни в одной из серий

В Макларене показали машину Алонсо для гонки Инди-500
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Пресс-служба команды IndyCar Arrow McLaren SP опубликовала короткое видео, на котором демонстрируется машина, подготовленная для двукратного чемпиона мира Формулы-1 Фернандо Алонсо для участия в знаменитой гонке "500 миль Индианаполиса".

Алонсо также разместил снимки болида на своей странице, выразив свой восторг. Напомним, что гонка "500 миль Индианаполиса" должна была состояться в мае, но из-за пандемии коронавируса была перенесена на август. В случае победы на ней Фернандо Алонсо станет обладателем "Тройной короны".

В 2020 году Алонсо не выступает на постоянной основе ни в одной из серий. При этом в январе он дебютировал на легендарном ралли-марафоне "Дакар".

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В статье: Фернандо Алонсо
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