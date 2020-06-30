В Макларене показали машину Алонсо для гонки Инди-500

Пресс-служба команды IndyCar Arrow McLaren SP опубликовала короткое видео, на котором демонстрируется машина, подготовленная для двукратного чемпиона мира Формулы-1 Фернандо Алонсо для участия в знаменитой гонке "500 миль Индианаполиса".

FIRST LOOK. ????



Take the first glance at @alo_oficial's No. 66 Ruoff Mortgage Arrow McLaren SP Chevrolet for the 104th #Indy500. ???? pic.twitter.com/cwmCPmeiXc — Arrow McLaren SP (@ArrowMcLarenSP) June 30, 2020

Алонсо также разместил снимки болида на своей странице, выразив свой восторг. Напомним, что гонка "500 миль Индианаполиса" должна была состояться в мае, но из-за пандемии коронавируса была перенесена на август. В случае победы на ней Фернандо Алонсо станет обладателем "Тройной короны".

В 2020 году Алонсо не выступает на постоянной основе ни в одной из серий. При этом в январе он дебютировал на легендарном ралли-марафоне "Дакар".