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Макларен представил ливрею с большой радугой

Автоспорт
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Макларен представил ливрею с большой радугой
Новина українською

Пресс-служба "Макларена" показала изменённую ливрею своих болидов. Главное отличие от предыдущей – большая радуга на боковых понтонах. Это часть новой инициативы под названием We Race As One. Кроме того, на "гало" появилась надпись: "Конец расизму" (End racism). Такую же в новую чёрную ливрею ранее добавила и команда "Мерседес".

"Единство. Солидарность. Надежда. Представляем нашу новую ливрею MCL35, которая включает в себя радугу и будет гордо нести послание "конец расизму", — подписали снимки в пресс-службе "Макларена".

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В статье: Макларен
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