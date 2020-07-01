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У 89-летнего экс-владельца Формулы-1 Берни Экклстоуна родился сын
У него уже есть три дочки
Экс-владелец Формулы-1, бывший почётный президент серии Берни Экклстоун в четвёртый раз стал отцом. Его 44-летняя супруга Фабиана родила мальчика в Швейцарии, его назвали Эйсом (Ace). Об этом сообщил известный спортивный журналист Роджер Бенуа на своей странице в "Твиттере".
Во время беременности Фабиана и Берни находились в Бразилии, но приняли решение покинуть страну из-за сложной ситуации с коронавирусом.
У 89-летнего Экклстоун три дочери — младшей, Тамаре, 35 лет, а старшей, Деборе, — 65 лет.
Экклстоун отошёл от дел в Формуле-1 в 2017 году, когда полный контроль над чемпионатом перешёл Liberty Media. Новые владельцы серии изменили вектор развития и расширили его календарь.
Недавно Берни столкнулся со шквалом критики после фразы о том, что "во многих случаях чёрные большие расисты, чем белые".