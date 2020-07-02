Хэмилтон запросил у Мерседеса космическую зарплату

Британское издание Daily Mail раскрыло подробности переговоров Льюиса Хэмилтона с Мерседесом о подписании нового контракта. Действующее соглашение британца истекает по окончании сезона 2020 года.

Хэмилтон по новому контракту хочет получать 50 миллионов долларов в год. По условиям текущего договора звездный пилот ежегодно увеличивает свое состояние на 45 миллионов в американской валюте.

На данный момент неизвестно, готово руководство Мерседеса в условиях кризиса пойти на условия Хэмилтона.

Льюис Хэмилтон с Мерседесом выиграл 5 из 6 последних сезонов в Формуле-1. Всего на счету британца 6 титулов.