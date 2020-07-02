Рено может заменить Риккардо на Алонсо

Испанский гонщик двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо согласился подписать контракт с французской командой "Рено", сообщает SoyMotor. По информации журналиста Хосе Антонио Понсети, Алонсо может вернуться за руль болида Формулы-1 уже в 2020 году, заменив в команде Даниэля Риккардо. По информации источника, "Рено" может досрочно отказаться от сотрудничества с Риккардо после раннего решения австралийца подписать контракт на сезон-2021 с "Маклареном".

Как сообщается, о подписании контракта Фернандо Алонсо с "Рено" будет объявлено уже на следующей неделе.

В конце 2018 года Алонсо покинул Формулу-1, и с тех пор стал двукратным чемпионом мира по гонкам на выносливость (WEC), дважды выиграл "24 часа Ле-Мана" и одержал победу в "24 часах Дайтоны". Кроме того, в начале 2020 года Алонсо стал участником легендарного ралли-марафона "Дакар".