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Ред Булл подала официальный протест против использования Мерседесом системы DAS

Автоспорт
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Не могут смириться с поражением?

Ред Булл подала официальный протест против использования Мерседесом системы DAS
Новина українською

Австрийская команда Формулы-1 "Ред Булл" подала официальный протест против системы DAS, которая установлена на болидах "Мерседеса". Благодаря движениям рулевой колонки вперёд и назад пилоты "Мерседеса" имеют возможность менять угол схождения передних колёс болида. По мнению "Ред Булл", использование такой системы нарушает технический регламент Формулы-1, так как с помощью руля гонщики "Мерседеса" на ходу меняют настройки подвески, что запрещено правилами.

Ранее представители "Мерседеса" неоднократно заявляли, что консультировались с представителями Международной автомобильной федерации во время создания системы. В немецкой команде считают, что DAS легальна. Вместе с тем ФИА уже внесла изменения в технический регламент, после которых использовать DAS со следующего сезона Формулы-1 окажется невозможно.

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В статье: формула-1 Мерседес Рено
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