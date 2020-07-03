Ред Булл подала официальный протест против использования Мерседесом системы DAS

Австрийская команда Формулы-1 "Ред Булл" подала официальный протест против системы DAS, которая установлена на болидах "Мерседеса". Благодаря движениям рулевой колонки вперёд и назад пилоты "Мерседеса" имеют возможность менять угол схождения передних колёс болида. По мнению "Ред Булл", использование такой системы нарушает технический регламент Формулы-1, так как с помощью руля гонщики "Мерседеса" на ходу меняют настройки подвески, что запрещено правилами.

Ранее представители "Мерседеса" неоднократно заявляли, что консультировались с представителями Международной автомобильной федерации во время создания системы. В немецкой команде считают, что DAS легальна. Вместе с тем ФИА уже внесла изменения в технический регламент, после которых использовать DAS со следующего сезона Формулы-1 окажется невозможно.