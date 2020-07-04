Пять главных противостояний сезона в Формуле-1

Оригинал статьи – Грег Стюарт, Formula1.com

Перевод и адаптация – UA-Футбол

Многое изменилось в Формуле-1 за те три месяца, которые спорт провел в парализованном состоянии в связи с наступлением коронавируса. Мы стали свидетелями неожиданных ходов на рынке пилотов, неоднократных перемен в календаре сезона, а также наблюдали за захватывающими противостояниями в виртуальной Формуле-1.

С учетом все перемен в облике сезона-2020 ниже пять дуэлей, которые, как ожидается, будут доминировать в заголовках новостей в этом беспрецедентном году.

Себастьян Феттель vs Шарль Леклер

Оглядываясь назад, приходит понимание того, что расставание Себастьяна Феттеля с Феррари, о котором Скудерия официально объявила в межсезонье, было неизбежным. Вспомните, как Шарль Леклер в прошлом году прошел мимо немца на Гран-при Бахрейна. Вспомните публичное прощение Леклера руководителем Феррари Маттиа Бинотто на Гран-при Италии всего спустя 24 часа после того, как монегаск помешал попыткам Феттеля завоевать поул.

Затем Феттель и Леклер столкнулись Бразилии, после чего спустя месяц в Феррари официально подтвердили, что Шарль остается в команде как минимум до 2024 года.

Но теперь мы знаем, что Феттель уходит, и это дает дополнительную интригу этому усеченному сезону. Давление на четырехкратного чемпиона мира после разрыва с командой ослабнет. Немец захочет громко хлопнуть дверью и показать боссам Феррари, что они сделали ставку не на того гонщика. И, если это вообще возможно, Феттель попытается напоследок взять с Феррари титул, который ему так нужен.

Нынешние позиции Феттеля в Феррари могут разбудить в нем то безжалостное чувство конкуренции, благодаря которому немец в Ред Булл в прошлом 10-летии выиграл четыре титула подряд.

Макс Ферстаппен vs Льюис Хэмилтон

Сможет ли Макс Ферстаппен стать самой большой занозой для Льюиса Хэмилтона в этом сезоне? У него отличный шанс.

Хотя полный календарь сезона-2020 еще не обнародован, по крайней мере, мы знаем, что сезон начнется сдвоенным этапом в Австрии, где Ферстаппен побеждал два года подряд, а Мерседес каждый раз проваливался.

Затем чемпионат переедет в Венгрию, где Ферстаппен в прошлом году выиграл свой первый поул. Но нельзя забывать, что в гонке у голландца не нашлось аргументов против блистательного пилотажа Хэмилтона и безупречной стратегии Мерседеса.

Начиная с середины 2018 года Ферстаппен стабильно продолжал наращивать свой талант – и это может быть сезон, когда он перейдет из категории случайного победителя к постоянной угрозе. По свидетельству предсезонных тестов, его RB16 выглядит мощной платформой для успеха голландца.

Валттери Боттас vs Джордж Расселл

Да, странно выделять соперничество на 2020 год между двумя гонщиками, которые могут пересечься на трассе только тогда, когда один опередит другого на круг.

Но Джордж Расселл на Уильямсе выжал максимум из карантинной паузы, став победителем виртуального чемпионата Формулы-1 и тем самым напомнил болельщикам и командным боссам о своих триумфальных выступлениях в GP3 и Formula 2.

Последние успехи Расселла должны беспокоить действующего пилота Мерседеса Валттери Боттаса. Сможет ли Тото Вольф заменить Боттаса на Рассела просто потому, что последний выиграл несколько онлайн-гонок? Нет. Но успех британца в виртуальных гонках стал своевременным напоминанием о том, что у него есть все для того, чтобы в ближайшем будущем получить место за рулем Мерседеса.

Даниэль Риккардо vs Карлос Сайнс

Риккардо против Сайнса или Макларен против Рено – интригующее противостояние сезона-2020 с учетом того, как нестабильно выглядят в последние годы и пилоты, и их нынешние команды.

Но это противостояние получило дополнительный сюжет после информации о том, что именно Сайнс заменит Феттеля в Феррари, а Риккардо, который снова не получил место в Скудерии, отправится в Макларен на место испанца.

Сайнс в новом сезоне будет стремиться защитить статус лучшего пилота не из топ-команд, чтобы укрепить свои позиции перед конкуренцией с Шарлем Леклером в Феррари, если конечно испанец не хочет стать помощником для монегаска по примеру Рубенса Баррикелло или Фелипе Массы.

Риккардо будет пытаться превзойти Сайнса и просто показать Феррари, что они выбрали не того парня. И Рено будет стремиться обойти Макларен после того, как британцы сначала отказались от их двигателей в пользу Мерседеса (с 2021 года), а затем убедили Риккардо перейти на их сторону.

Racing Point vs команды из топ-3

Является ли наше заключительное соперничество реалистичным? Возможно – да, возможно – нет. Фактически, одна из вещей, которую мы с нетерпением ожидали увидеть на отложенном Гран-при Австралии, заключалась в том, что Racing Point в неофициальной иерархии команд стояла за тройкой грандов в лице Мерседеса, Феррари и Ред Булл.

Теперь мы узнаем ответ на этот вопрос 5 июля в Австрии на трассе, на которой в прошлом году лучший из середняков Ландо Норрис на Макларене обошел болид из топ-3 (Пьера Гасли на Ред Булл).

Это может означать, что на коротком круге трассы в Шпильберге мы довольно быстро узнаем, сможет ли этот «Розовый Мерседес» побеспокоить грандов пелотона. Справедливости ради, данные предсезонных тестов, по-видимому, позволяют предположить, что в этом сезоне Racing Point с большей вероятностью будут бороться за звание стабильного середняка, чем станут серьезным раздражителем для топ-3.