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Формула-1. Стартовый протокол главной гонки Гран-при Австрии
Наконец мы узнаем победителя первого этапа
Сегодня, 5 июля состоится главная гонка первого послекарантинного этапа Формулы-1 на Гран-при Австрии. Начало заезда в 16:10 по Киеву.
Вашему вниманию стартовый протокол участников соревнований:
Результаты квалификационных гонок вы можете посмотреть здесь.
Результаты последней Практики вы можете посмотреть здесь.
Напомним, что ранее дебютант Формулы-1 попал в аварию.
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