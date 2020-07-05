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Формула-1. Стартовый протокол главной гонки Гран-при Австрии

Автоспорт
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Наконец мы узнаем победителя первого этапа

Формула-1. Стартовый протокол главной гонки Гран-при Австрии
UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 5 июля состоится главная гонка первого послекарантинного этапа Формулы-1 на Гран-при Австрии. Начало заезда в 16:10 по Киеву.

Вашему вниманию стартовый протокол участников соревнований:

Формула-1. Стартовый протокол главной гонки Гран-при Австрии - изображение 1

Результаты квалификационных гонок вы можете посмотреть здесь.

Результаты последней Практики вы можете посмотреть здесь.

Напомним, что ранее дебютант Формулы-1 попал в аварию.

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В статье: формула-1 Гран-при Австрии
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