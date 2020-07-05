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Формула-1. Гран-при Австрии. Боттас побеждает в первой гонке сезона, Ферстаппен не финишировал из-за технических проблем
Результаты главной гонки Гран-при Австрии
Сегодня, 5 июля состоялась гонка первого этапа Формулы-1 Гран-при Австрии.
Победу в соревнованиях праздновал финский пилот команды "Мерседес" Валтери Боттас, вторым стал представитель "Феррари" Шарль Леклер, тройку замкнул пилот "Макларен" Лендо Норрис.
Вашему вниманию результаты Гран-при Астрии:
Результаты квалификационных заездов.
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