Хэмилтон в четвертый раз в карьере не попал на подиум в первой гонке сезона

На первом Гран-при сезона Льюис Хэмилтон из-за 5-секундного штрафа за столкновение с гонщиком Ред Булл Александром Албоном занял лишь четвертое место, хотя фактически британец пересек финишную черту вторым, уступив только напарнику Валттери Боттасу.

С 2007 года Хэмилтон всего в четвертый раз не смог попасть на подиум в первой гонке сезона. В 2009-м будущий 6-кратный чемпион мира получил дисквалификацию на Гран-при Австралии, затем там же занял 5-е место в 2013-м, а в 2014-м сошел с гонки из-за технических проблем.

Второй этап сезона в Формуле-1 пройдет 12 июля в Австрии на автодроме Шпильберг.